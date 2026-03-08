Carrarese-Palermo 0-1 | apuani sfortunati e spreconi i rosanero espugnano lo Stadio dei Marmi

La partita tra Carrarese e Palermo si è conclusa con la vittoria dei rosanero per 1-0. La squadra di casa ha mostrato un buon gioco, ma ha sbagliato diverse occasioni da gol, mentre il Palermo ha sfruttato al massimo una delle poche opportunità create. La sfida si è svolta allo Stadio dei Marmi, con i siciliani che sono riusciti a conquistare i tre punti grazie a un gol decisivo.

Carrara, 8 marzo 2026 – Una Carrarese bella ma sprecona ed anche un po' sfortunata ha costretto il blasonato Palermo ad una partita di contenimento ma alla fine sono stati i rosanero a portarsi a casa i tre punti col cinismo della grande squadra. Dopo un tempo accade l'impensabile. La Carrarese, gioca, crea occasioni a ripetizione e colpisce anche due pali clamorosi ma ad andare al riposo in vantaggio a sorpresa è il Palermo che la punisce in una delle rare opportunità lasciategli. Dopo neppure un minuto Zanon lancia in profondità per Finotto che entra in area ma calcia a lato. Al 17' Zuelli al volo da fuori testa Joronen che si tuffa e blocca.