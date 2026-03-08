Carrarese | da 0-2 a 3-2 la rimonta che cambia la classifica

La Carrarese Giovani ha vinto contro il Mulazzo, passando da uno svantaggio di 0-2 a una vittoria per 3-2, grazie a una rimonta nel secondo tempo. La partita si è svolta sul campo del Mulazzo e ha visto i giocatori della Carrarese riuscire a recuperare lo svantaggio e cambiare la posizione in classifica.

La Carrarese Giovani ha strappato la vittoria sul campo del Mulazzo, ribaltando un svantaggio di due gol con una rimonta decisiva nel secondo tempo. La partita si è svolta domenica 8 marzo 2026 allo stadio Ilio Traversa di Fossone, dove i rossoblù hanno superato il divario iniziale grazie alle reti di Costa, Da Pozzo e Bongiorni. Il risultato finale è stato 3-2, un esito che porta la capolista a quota 48 punti nella classifica della Prima Categoria. Il Mulazzo rimane fermo a 30 punti, condividendo la fascia bassa della graduatoria insieme al Pieve Fosciana. Questa gara rappresenta un momento cruciale per entrambe le formazioni, con implicazioni dirette sulla lotta per il vertice e sulla corsa alla salvezza.