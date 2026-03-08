Carlo Vanzini dopo la cura innovativa | Mi hanno tolto tutto non ci sarà chemio o radioterapia

Carlo Vanzini ha annunciato di aver seguito un protocollo innovativo per il suo tumore al pancreas in fase avanzata. Dopo il trattamento, ha riferito che i medici gli hanno comunicato di aver rimosso tutto il tumore e che non sarà necessario sottoporsi a chemio o radioterapia. La sua esperienza riguarda un intervento che ha portato alla completa rimozione della massa tumorale.

Carlo Vanzini racconta di aver seguito un protocollo innovativo nell'approccio al suo tumore al pancreas in stato avanzato: "I medici mi hanno detto che hanno tolto tutto e che non ci sarà bisogno di fare chemioterapia o radioterapia". Il chirurgo del San Raffaele che lo ha operato: "Il suo tumore era inoperabile al momento della diagnosi, è un grande successo della medicina". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Matteo Bobbi: “Carlo Vanzini sarà al suo posto a Melbourne. La Ferrari SF-26 è una macchina nata bene”Il volto tecnico della Formula 1 su Sky Sport, Matteo Bobbi, in un'intervista esclusiva a Fanpage fa il quadro della prestagione della F1 2026 tra...

Leggi anche: Bianca Balti un anno dopo la fine della chemio: “Amo i miei capelli, mi ricordano che il corpo è sopravvissuto”

Carlo Vanzini torna in diretta e racconta la sua lotta: Sono al 60%, persi 14 chiliRiparte il campionato di Formula 1 e la voce di Sky per la classe regina dei motori è sempre Carlo Vanzini, che solo lo scorso dicembre aveva reso nota la sua battaglia contro un tumore al pancreas. sportal.it

