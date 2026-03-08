carenze nella sicurezza fermati tre cantieri

Tre cantieri sono stati messi sotto fermo a causa di gravi carenze nelle misure di sicurezza. I controlli hanno evidenziato piani di sicurezza incompleti e l'assenza di protezioni essenziali sulle impalcature, mettendo a rischio l'incolumità dei lavoratori. Le autorità hanno deciso di bloccare le attività fino a quando non saranno adottate tutte le misure correttive richieste.

Carenze nella prevenzione degli infortuni, piani di sicurezza incompleti e mancanza delle misure di protezione necessarie da adottare per le impalcature. Per questi motivi, tre società edili della ricostruzione post-sisma sono finite nel mirino dei carabinieri a Selvalagli, frazione di Gagliole. Gli amministratori unici delle imprese sono stati denunciati e le attività sospese, fino a quando non si metteranno in regola. I militari della Compagnia di Camerino diretti dal capitano Angelo Faraca, in stretta collaborazione con il personale specializzato del Nucleo ispettorato del lavoro di Macerata, guidati dal maresciallo Martino Di Biase, hanno portato a termine un servizio di controllo a largo raggio finalizzato alla verifica del rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

