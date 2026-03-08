Career Day | una delle principali Job Fair italiane va in scena a Bologna

Martedì 10 marzo, dalle 9.30 alle 17.00, si svolgerà a Bologna la quattordicesima edizione del Career Day dell’Università di Bologna, una delle principali job fair italiane. L’evento si terrà al Padiglione e vedrà la partecipazione di diverse aziende che incontreranno studenti, neolaureati e laureandi dell’ateneo. La manifestazione offre un’occasione di confronto tra giovani e realtà aziendali.

È in programma per martedì 10 marzo, dalle 9.30 alle 17.00, l'edizione 2026 del Career Day dell’Università di Bologna che, giunto alla sua quattordicesima edizione, metterà in contatto importanti realtà aziendali con laureande, laureandi, neolaureate e neolaureati dell'Alma Mater, al Padiglione. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it Job Day, oltre 130 candidati per le aziende turistiche delle Valli Brembana e ImagnaAncora una volta si conferma il successo delle iniziative di reclutamento previste dal Patto territoriale del Turismo che, anche giovedì 5 marzo, ha... La terza edizione del Job Day all’Istituto “Ezio Vanoni“. Una bussola per cento candidatiSi è conclusa con un bilancio positivo e molta soddisfazione, la terza edizione il Job Day all’Istituto Ezio Vanoni di Menaggio, iniziativa promossa... Una selezione di notizie su Career Day una delle principali Job.... Temi più discussi: Il MIT inaugura una nuova stagione di Career Days universitari; Unimore MoreJobs Career Day 2026; Torna il Career Day dell’UniBo: il più grande evento di Ateneo dedicato al mondo del lavoro; Torna la terza edizione del Career Day, il mondo del lavoro aperto agli studenti. Career Day 2026: opportunità per laureati all’Università di BolognaIl Career Day 2026 dell'Università di Bologna offre opportunità di lavoro a laureandi e neolaureati con 175 aziende presenti. Scopri di più. controcampus.it Career day 2025 dell’Università di Bologna: quando è e come partecipareIl Career day è una delle principali fiere del lavoro organizzate da un’università italiana. Quest’anno saranno 175 le aziende nazionali e multinazionali interessate a presentarsi per ricercare e ... ilrestodelcarlino.it A marzo il nostro Talent Team sarà in viaggio tra career day universitari, recruiting event e incontri digitali dedicati ai professionisti di domani. Un calendario di appuntamenti per incontrare studenti, laureandi e neolaureati interessati ai mondi Cybersecurity, Di - facebook.com facebook Al Campus di viale Romania, il Career Day for Social Impact. 48 employer tra istituzioni, ONG, forze dell’ordine, think tank, organizzazioni internazionali e non profit hanno incontrato studenti e neolaureati Luiss per approfondire opportunità di crescita e di carri x.com