Carceri italiane | un ciclo di disperazione e aumento della recidiva

A Napoli si è svolta una manifestazione per evidenziare le condizioni delle carceri italiane. Durante l’evento sono stati portati all’attenzione problemi come il sovraffollamento, le carenze nelle strutture e le difficoltà dei detenuti. La protesta ha coinvolto familiari, operatori e rappresentanti di associazioni che chiedono interventi concreti per migliorare la situazione delle strutture penitenziarie nel paese.

Martedì 10 marzo si terrà una manifestazione significativa a Napoli, dedicata a una tematica cruciale: le condizioni all'interno delle carceri italiane. In un paese dove si registrano 64.000 detenuti a fronte di soli 46.124 posti disponibili, la questione del sovraffollamento è diventata ineludibile. Nella regione Campania, la situazione è particolarmente allarmante, con 7.826 detenuti su 6.173 posti. Fra i detenuti, un dato inquietante emerge: solo nelle strutture carcerarie di Poggioreale e Secondigliano sono ben 1.

Carceri, il potere della cultura contro la recidiva. Un'assemblea nazionale con educatori e creativi

"Sovraffollamento, suicidi in aumento e trasferimenti continui: carceri pugliesi in affanno"

Le carceri italiane producono disperazione e recidive, negano dignità, salute e diritti fondamentali. In Italia si contano 64.000 detenuti, a fronte di 46.124 posti realmente disponibili. In Campania si registrano 7.826 persone detenute, a fronte di 6.173 posti effett