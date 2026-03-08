Carburanti in Campania | diesel a 1,95€ benzina a 1,77€

In Campania, i prezzi dei carburanti sono aumentati bruscamente, con il diesel che arriva a 1,95 euro e la benzina a 1,77 euro. Questa impennata è dovuta alle tensioni internazionali che hanno fatto salire i costi sul mercato. La variazione si riflette nelle pompe di benzina della regione, dove i consumatori si confrontano con cifre più alte rispetto al passato.

I prezzi dei carburanti in Campania stanno registrando un'impennata improvvisa, spinta dalle tensioni belliche globali che hanno fatto schizzare i costi alle stelle. Nelle ultime ore si è arrivati a una media di 1,956 euro per il gasolio autostradale e 1,775 euro per la benzina nella regione. La situazione è resa ancora più critica dal fatto che molti distributori hanno mantenuto prezzi stabili durante il weekend, ma domani, con la riapertura completa delle stazioni di servizio, il prezzo medio rischierà di salire ulteriormente. Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori, chiede al Governo di intervenire lunedì mattina con un decreto legge per ridurre le accise di 10 centesimi e fermare questa progressione incontrollata.