Carabinieri l’omaggio alle militari della provincia di Taranto per l’8 marzo

In occasione dell’8 marzo, i carabinieri della provincia di Taranto hanno reso omaggio alle militari che operano sul territorio. L’evento ha coinvolto il Comando locale, che ha organizzato una cerimonia per celebrare le donne in uniforme. La giornata è stata dedicata a riconoscere il ruolo delle militari e il loro contributo nelle attività quotidiane.

Tarantini Time Quotidiano In occasione della Giornata Internazionale della Donna, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Taranto ha voluto dedicare un riconoscimento alle militari dell'Arma che prestano servizio nella provincia jonica, sottolineandone il contributo quotidiano nelle attività di tutela della sicurezza e della legalità. Le donne in uniforme rappresentano oggi una componente stabile e sempre più qualificata dell'Arma dei Carabinieri. Operano con professionalità e spirito di servizio in diversi ambiti dell'attività istituzionale, contribuendo alle operazioni di controllo del territorio, alle indagini e ai servizi a diretto contatto con i cittadini.