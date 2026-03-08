Capriglia ladri nell’oscurità | la comunità in allerta dopo i colpi nelle campagne

Nelle campagne tra Taverna del Monaco e San Felice di Capriglia, nella provincia di Avellino, alcuni ladri agiscono di notte. La comunità locale si trova ora in allerta dopo aver subito diversi colpi. Le autorità investigative stanno raccogliendo prove e monitorando la zona per identificare i responsabili. La situazione ha generato preoccupazione tra i residenti.

Tensione tra Taverna del Monaco e San Felice di Capriglia: nei quartieri rurali almeno quattro azioni notturne, cittadini e Carabinieri intensificano la sorveglianza Tra Taverna del Monaco e San Felice di Capriglia, nella provincia di Avellino, qualcuno si muove di notte. Lo fa con metodo. Indossa abiti chiari, porta con sé una torcia. Sa dove andare. Nelle ultime settimane si sono registrati almeno quattro episodi: tre tentativi andati a vuoto, uno portato a compimento. Le abitazioni prese di mira sono quelle temporaneamente disabitate, oppure i piani alti dei condomini, dove è più agevole operare nell'ombra. Chi agisce blocca la porta della stanza prima di frugare tra gli oggetti.

Capriglia Irpina, allerta sicurezza nella zona di Cioppolo: segnalata la presenza di ladriCAPRIGLIA IRPINA – Alcuni cittadini hanno segnalato la presenza di ladri sul territorio comunale, in particolare nella zona di Cioppolo.

