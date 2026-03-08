Capriglia | 4 intrusioni ladri in tute chiare e torce

Nelle campagne di Capriglia, tra Taverna del Monaco e San Felice, si sono verificati quattro episodi di intrusioni notturne. I ladri, descritti come vestiti con tute chiare e armati di torce, hanno preso di mira alcune proprietà nella zona. La comunità si è svegliata con l’allarme di queste incursioni che si sono susseguite nel corso delle ultime notti.

Nelle campagne di Capriglia, tra le frazioni di Taverna del Monaco e San Felice, una serie di intrusioni notturne ha scatenato l’allarme nella comunità. Quattro episodi sono stati registrati nelle ultime settimane: tre tentativi falliti e un furto consumato con successo. I responsabili agiscono nel buio, indossano tute chiare e si muovono con torce, colpendo case disabitate o piani alti dei condomini. I Carabinieri della Compagnia di Avellino hanno aperto le indagini su tutti i casi. Le immagini catturate dalle telecamere di sorveglianza mostrano chiaramente il modus operandi: bloccare la porta della stanza prima di frugare tra gli oggetti. Questo dettaglio rivela una preparazione specifica e non casuale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Capriglia: 4 intrusioni, ladri in tute chiare e torce Capriglia, ladri nell’oscurità: la comunità in allerta dopo i colpi nelle campagneTensione tra Taverna del Monaco e San Felice di Capriglia: nei quartieri rurali almeno quattro azioni notturne, cittadini e Carabinieri intensificano... Pontenure, genitori preoccupati: «Intrusioni notturne dei ladri nell’asilo e problemi alla struttura»I genitori scrivono al Comune: «Vengono sottratti o danneggiati materiali didattici e attrezzature che noi contribuiamo ad acquistare.