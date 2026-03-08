Cantieri aperti da oggi a Pompei | possibile visitare monumenti e domus in fase di restauro

Da oggi e fino al 23 luglio, ogni giovedì, è possibile visitare i cantieri di restauro e manutenzione nel Parco archeologico di Pompei grazie alla quinta edizione dell’iniziativa “Raccontare i cantieri”. L’evento permette di accedere a monumenti e domus in fase di intervento, offrendo l’opportunità di vedere da vicino i lavori in corso sui siti storici.

Torna da oggi, tutti i giovedì fino al prossimo 23 luglio, l'iniziativa "Raccontare i cantieri" alla sua quinta edizione, che consente la visita ai cantieri di manutenzione, valorizzazione e restauro in corso presso i siti del Parco archeologico di Pompei. Diciannove cantieri, dalla Casa del Labirinto alla Domus di Cesio Blando, passando per la Necropoli di Porta Stabia, l'Insula Meridionalis, le ville di Stabia, la Reggia di Quisisana, il Patrimonio verde del Parco. E ancora, la villa extra-urbana di Civita Giuliana, la Casa di Giulio Polibio, il Restauro architettonico e revisione delle coperture della Villa A, i depositi di San Paolino, gli scavi e messa in sicurezza dell'ingresso antico di Villa dei Misteri e altri ancora.