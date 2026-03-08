Cane ferito e denutrito trovato per strada sconcerto a Favara

Un cane ferito e denutrito è stato ritrovato questa mattina in via Ugo Foscolo a Favara. Presentava le orecchie tranciate, cicatrici sul corpo e appariva molto spaventato. La scoperta ha suscitato sconcerto tra i residenti della zona, che hanno segnalato la presenza dell’animale alle autorità competenti. Sul posto sono arrivati i volontari per prestare le prime cure all’animale e portarlo in sicurezza.

L’animale aveva le orecchie tranciate e numerose cicatrici: ora è al sicuro in un canile in attesa di una nuova famiglia Ferito, impaurito, denutrito, con le orecchie tranciate e il corpo pieno di cicatrici. Un cane è stato trovato in condizioni gravissime questa mattina in via Ugo Foscolo. Nonostante le ferite, l’animale è riuscito a sopravvivere e a farsi soccorrere. Dopo il ritrovamento, è stato visitato e affidato alle cure dei veterinari, quindi trasferito in un canile dove resterà in attesa di una nuova famiglia che possa accoglierlo e offrirgli una vita migliore. Le indagini puntano a chiarire le cause delle ferite e a risalire all’eventuale proprietario. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Cane denutrito e malato. Denunciato un 49enneUn 49enne di Tolentino, già sottoposto a misura cautelare personale per reati contro la persona, è stato denunciato per maltrattamento di animali: il... Leggi anche: Egiziano trovato morto a lato strada a Taleggio: ferito alla testa, si indaga per omicidio Tutti gli aggiornamenti su Cane ferito. Argomenti discussi: Orrore a Favara, cane trovato denutrito e con le orecchie tranciate e piene di cicatrici. In città trova un cane trascinarsi sul marciapiede: lo chiama Speranza e gli cambia la vitaUn uomo incontra in strada un cane denutrito che trascina le zampe posteriori. Lo ... msn.com Spara a un cane e lo abbandona agonizzante in una fossa: morto dopo i soccorsiSANNNICOLA (Lecce) – Un cane ferito da colpi di fucile è stato trovato agonizzante in una fossa coperta da arbusti nelle campagne di Sannicola. L’animale, ... corrieresalentino.it