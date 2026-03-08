Candelari accende il Trento | Virtus Verona ko e terzo posto blindato

Il Trento vince contro la Virtus Verona grazie a un gol di Candelari, mantenendo saldo il terzo posto in classifica con 54 punti. La partita si è svolta al Briamasco, dove la squadra di casa ha ottenuto la vittoria senza subire reti avversarie. La rete decisiva ha permesso ai padroni di casa di consolidare la loro posizione in classifica.

I gialloblù ottengono una vittoria di carattere e vigore, giocando la ripresa con l'uomo in meno per l'espulsione di Corradi Basta una rete di Candelari al Trento per piegare al Briamasco la Virtus Verona e rendere granitico il terzo posto in classifica a quota 54 punti. Tutto questo, tra le varie cose, con l'uomo in meno, per tutta la ripresa dopo l'espulsione di Corradi allo scadere della prima frazione. La gara si apre con un buon approccio del Trento, che prova subito a prendere in mano il controllo del gioco. La prima occasione, però, è della Virtus Verona, che si rende pericolosa con la conclusione di Lerco: il tiro viene deviato con attenzione da Barlocco.