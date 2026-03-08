Campomarino | 3 cantieri stradali finalmente pronti per la sicurezza

La Provincia di Campobasso ha concluso i lavori di tre cantieri stradali nel basso Molise, con l’atto finale firmato il 4 marzo 2026. Le opere sono state realizzate per migliorare la sicurezza delle strade e sono ora pronte per l’apertura al pubblico. La conclusione di questi interventi rappresenta un passaggio importante per la viabilità locale.

La Provincia di Campobasso ha appena siglato l’atto finale per tre cantieri stradali fondamentali nel basso Molise, con la determinazione dirigenziale numero 475 del 4 marzo 2026. Si tratta della messa in sicurezza delle strade provinciali SP40, SP129 e SP161 a Campomarino, un risultato che segna la fine di due anni di lavoro burocratico e tecnico intenso. L’appalto è stato aggiudicato definitivamente, resta ora solo la firma del contratto per dare il via ai cantieri attesi da anni da chi vive nella fascia costiera. L’intervento copre un territorio dove ogni chilometro di asfalto ha un peso specifico per la vita quotidiana dei residenti e degli operatori turistici. 🔗 Leggi su Ameve.eu

