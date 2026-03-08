Campobasso in forma Guccione in dubbio I tifosi spingono l' Arezzo | Crediamo in voi

A Rigutino, l’ultimo allenamento della squadra ha visto un’ampia partecipazione di tifosi che hanno espresso il loro sostegno, mentre il club annuncia la partenza per Campobasso. La squadra si presenta in buona forma, anche se c’è incertezza sulla presenza di Guccione, che resta in dubbio per la partita. I sostenitori hanno incoraggiato i giocatori con cori e applausi, mostrando fiducia nel team.

Stamani tanta gente a Rigutino per sostenere la squadra alla vigilia di una trasferta delicata, contro un avversario reduce da tre vittorie di fila. Il regista alle prese con un virus influenzale, pronto Iaccarino. Gli amaranto chiamati a ribadire la leadership in classifica C'era tanta gente a Rigutino a presenziare all'ultimo allenamento della squadra prima della partenza per Campobasso. Almeno 300 persone si sono date appuntamento al centro sportivo Giusy Conti per manifestare il proprio sostegno agli amaranto, attesi da una trasferta delicata che cade dopo la sconfitta casalinga con la Ternana. Già mercoledì sera, subito dopo il triplice fischio dell'arbitro, la Minghelli aveva applaudito i calciatori e stamani è stato ribadito il concetto.