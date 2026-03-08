Campionato di Eccellenza Belvedere tante assenze

Nel campionato di Eccellenza, il Belvedere ha vinto sabato scorso in casa contro il Cecina, riportando entusiasmo dopo un periodo difficile segnato da numerose assenze e problemi fisici. La squadra ha affrontato due mesi di difficoltà, tra infortuni e cali di rendimento, ma la recente prestazione ha rappresentato un passo importante per il gruppo. La partita si è conclusa con un risultato positivo per i padroni di casa.

La vittoria di sabato scorso in casa contro il Cecina ha ridato slancio ad una squadra che da due mesi stava lottando tra infortuni e cali di forma. Il Belvedere di Nicola Giallini (nella foto) oggi scende in campo in trasferta, in quel di Fucecchio, per provare ad allungare questo buon momento e rimanere agganciati alla zona playoff del girone A di Eccellenza. Fucecchio che, invece, a quota 31 punti lotta per rimanere lontano dalla zona playout. Otto punti di differenza tra le due formazioni, con i grossetani ad un passo dai playoff e con il Fucecchio poco sopra i playout: questo a dimostrazione di quanto la classifica sia corta e il campionato sia difficile un po’ per tutte le squadre. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Campionato di Eccellenza. Belvedere, tante assenze Eccellenza. Cenaia, un buon pari in casa del BelvedereBELVEDERE CALCIO 1 CENAIA 1969 1 BELVEDERE CALCIO: Pini, Pecciarini(33’st Tenci), Del Conte, Fregoli, D’Angelo(40’st Pecchia), Blanchard,... Leggi anche: Eccellenza. Il Belvedere gioca d’anticipo sul campo del Fratres Perignano Aggiornamenti e notizie su Campionato di Eccellenza Belvedere.... Temi più discussi: Eccellenza, Promozione e Seconda Categoria. Le dirette degli anticipi di sabato 28 febbraio; Gli avversari dei rossoneri: la Larcianese; Al Germignaga Calcio il derby lacustre contro il Mesenzana; Eccellenza, Promozione e Seconda Categoria. I risultati degli anticipi di sabato 28 febbraio. Campionato di Eccellenza. Belvedere, tante assenzeLa vittoria di sabato scorso in casa contro il Cecina ha ridato slancio ad una squadra che da due mesi stava lottando tra infortuni e cali di forma. Il Belvedere di Nicola Giallini (nella foto) oggi s ... sport.quotidiano.net Excellence Championship. Belvedere, many absencesArticolo: EXCELLENCE AND PROMOTION. CDR in Brescello, playoffs in sight. Formigine faces Bobbiese with thrills. sport.quotidiano.net Telesveva. . ECCELLENZA | Bisceglie torna a concentrarsi sul campionato: c'è il Bitonto al "Ventura", prima del ritorno col Città di Luzzi. Insidie salentine per Brindisi e Canosa, riposa il Taranto #puglia #sport - facebook.com facebook