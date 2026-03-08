Campi periferie infanzia a rischio | la chiamata d’allarme della Casa del Bosco

La Casa del Bosco ha lanciato un appello riguardo a situazioni di vulnerabilità nelle aree di campagna, nelle periferie e tra i bambini più giovani. La questione riguarda principalmente la protezione dei minori e la mancanza di risorse e competenze nei servizi sociali coinvolti. La situazione viene descritta come critica, evidenziando problemi di intervento e di assistenza ai soggetti più a rischio.

di Paolo Fedele * La vicenda della Casa del Bosco solleva una questione urgente e ampia: la tutela dei minori e la manifesta carenza di competenze e risorse in molti servizi sociali. Non stiamo parlando di ideologie, ma dei diritti concreti dei bambini: istruzione, cure mediche, adeguata socializzazione e condizioni igieniche e abitative sicure. Quando tutto questo viene negato, la protezione dei minori deve avere la priorità sui diritti dei genitori. Se davvero vogliamo criticare il sistema, concentriamoci su ciò che conta: il sovraccarico degli operatori, la formazione insufficiente e il rischio che le famiglie in difficoltà economica subiscano interventi più frequenti o mal calibrati.