Camilla rientra a casa | Ho vissuto un incubo

Camilla torna a casa e descrive la sua esperienza come un incubo. Ricorda la paura iniziale per come si erano evoluti gli eventi e l’angoscia di trovarsi bloccata nel mezzo di una grave crisi, distante da casa. La sua testimonianza rivela i momenti di tensione vissuti durante quei giorni.

Prima la paura per la piega che gli eventi avevano preso, poi l’angoscia di essere rimasti bloccati nel bel mezzo di una grave crisi, lontani da casa. Infine il sollievo, dopo tanta rabbia e senso di abbandono, e il viaggio di ritorno con un volo civile, prenotato e acquistato a proprie spese. È a lieto fine la storia della famiglia pistoiese Benedetti, sorpresa a Dubai dall’inizio degli attacchi all’Iran e per giorni intrappolata nel limbo dell’incertezza, fra telefonate all’ambasciata e alle rappresentanze consolari. La situazione si è infine sbloccata giovedì mattina, quando la famiglia è riuscita a prendere un volo prima per Il Cario e poi, infine, per Milano Malpensa, dove poi ha noleggiato un’auto ed è tornata a Pistoia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

