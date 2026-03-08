Camera civile salentina nasce il dipartimento di Diritto condominiale

La Camera civile salentina ha annunciato la creazione di un nuovo dipartimento dedicato al diritto condominiale. La decisione riguarda l’ampliamento della propria struttura organizzativa per affrontare con maggiore attenzione le questioni legali legate ai condomini. Questa novità mira a offrire un supporto più specializzato e approfondito sui temi che riguardano le proprietà condivise.

L’associazione forense dei civilisti salentini si arricchisce di una nuova struttura specialistica. A coordinarla sarà l’avvocato Gianluca Carducci, affiancato da altri tre colleghi LECCE - La Camera civile salentina amplia la propria struttura organizzativa e si dota di un dipartimento dedicato specificamente al diritto condominiale. La decisione è stata assunta dal consiglio direttivo dell’associazione, presieduta dall’avvocato Salvatore Donadei, e va ad affiancare le altre articolazioni già esistenti - i dipartimenti “Impresa”, “Sport”, “Lavoro-Previdenza”, “Politica forense” e “Consumo-Economia” - con una nuova formazione a vocazione più specialistica. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

