Calendario Paralimpiadi 2026 oggi | orari domenica 8 marzo tv streaming italiani in gara

Oggi, domenica 8 marzo, si svolge la seconda giornata di finali delle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Sono in programma gare di snowboard, con il cross, e di biathlon, con le competizioni individuali. Gli eventi si tengono in diverse sedi e sono trasmessi in diretta televisiva e streaming. Alcuni atleti italiani sono in gara in questa giornata di finali.

Le Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 assegneranno altre medaglie oggi, domenica 8 marzo: nella seconda giornata di finali spazio allo snowboard, con il cross, ed al biathlon, con le individuali. Saranno in palio 10 titoli. L'Italia sarà protagonista nelle gare con medaglie del biathlon, con Marco Pisani e Cristian Toninelli, e dello snowboardcross, con Jacopo Luchini, Riccardo Cardani, Paolo Priolo ed Emanuel Perathoner. Azzurri protagonisti anche nei round robin del curling a coppie miste, con Orietta Bertò e Paolo Ioriatti, ed a squadre miste, con Fabrizio Bich, Egidio Marchese, Angela Menardi, Matteo Ronzani e Giuliana Turra. Alle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026, la diretta tv sarà fruibile su Rai 2 HD.