Calciomercato Roma sirene parigine per Koné

Durante il calciomercato, si diffonde la voce di un interesse da parte di Parigi per il difensore Koné. La Roma si sta muovendo in vista della trasferta a Genova, dove affronterà la squadra di De Rossi, con l’obiettivo di qualificarsi per la Champions League nella prossima stagione. La squadra si prepara alla sfida senza lasciare da parte le trattative di mercato.

La Roma vola a Genova si prepara allo scontro coi ragazzi di De Rossi con la testa rivolta all’obiettivo Champions League per la prossima stagione. Tra emozioni forti (l’appuntamento con la bandiera giallorossa) e nervi a fior di pelle (per l’appuntamento con la storia: la qualificazione) domani il diktat non può che esser quello della vittoria. Con occhi e cuore rivolti al campo, risuonano nel frattempo anche le sirene del mercato: a Parigi avrebbero messo gli occhi su Manu Koné e il piano per riportare il classe 2001 sembra essere qualcosa di più di una semplice suggestione primaverile. (In)Cedibile. Dopo un primo anno dove già aveva fatto capire di che pasta fosse fatto, da questa stagione Koné ha preso saldamente – e con responsabilità – le chiavi del centrocampo romanista. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

