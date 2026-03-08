Calciomercato Inter LIVE | le novità su Bastoni Svelata la lista degli obiettivi di Oaktree

Sul calciomercato dell'Inter si susseguono aggiornamenti in tempo reale, con particolare attenzione sulla situazione di Bastoni. Sono state rese note le priorità degli obiettivi di Oaktree e si sono svolti incontri tra i dirigenti e alcuni agenti. Le trattative attualmente in corso coinvolgono diversi giocatori, mentre alcune operazioni sembrano ormai avviate alla conclusione.

Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. Ultimissime calciomercato Inter – LIVE. Ultimissime calciomercato Inter – DOMENICA 8 MARZO. 🔗 Leggi su Internews24.com

