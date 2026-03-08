Calcio serie D Foligno la sosta per ritrovarsi | Ora torniamo a vincere

Il Foligno si prende una pausa nel campionato di serie D con l’obiettivo di ritrovare fiducia e compattezza. La squadra spera che questa sosta possa aiutare a recuperare il ritmo e le sicurezze smarrite nelle ultime gare, preparando il ritorno in campo con nuove energie. Ora si lavora per riprendere la strada delle vittorie e migliorare la posizione in classifica.

Al Foligno potrebbe bastare la sosta per ritrovare le certezze perdute in quest’ultimo scorcio di stagione? E’ l’interrogativo che tiene banco all’interno del popolo biancazzurro all’indomani di una striscia di risultati negativi che hanno fatto scivolare i falchetti dalla quarta alla settima posizione della classifica. Risposta che potrebbe arrivare alla ripresa delle ostilità, domenica 15 marzo quando al Blasone arriverà il Follonica Gavorrano. Appuntamento, uno dei più difficili, visto che ai toscani servono punti salvezza ma, soprattutto perché l’ allenatore Alessandro Manni è alle prese con le assenze. Infatti pesano le squalifiche (Khribech, Pupo Posada e Sylla) e l’assenza di Tomassini, il mister sarà costretto ad inventare l’intera prima linea biancazzurra. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

