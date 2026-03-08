Calcio risultati di A | Verona accorcia sulla salvezza

Nella 28ª giornata di Serie A, il Verona ha vinto 2-1 contro Bologna e si è avvicinato alla salvezza. La partita tra Fiorentina e Parma si è conclusa con uno 0-0, mentre Napoli ha battuto Torino 2-1. Il Cagliari ha perso in casa contro il Como, che si è imposto 2-1. L’Atalanta e l’Udinese hanno pareggiato 2-2, e la Juventus ha battuto Pisa 4-0. Lecce e Cremonese hanno vinto rispettivamente contro le squadre avversarie con risultati di 2-1.

Roma, 8 mar. (askanews) – Questi i risultati e la classifica della 28esima giornata dopo Bologna-Verona 1-2, Fiorentina-Parma 0-0 28^ GIORNATA Napoli-Torino 2-1, Cagliari-Como 1-2, Atalanta-Udinese 2-2, Juventus-Pisa 4-0, Lecce-Cremonese 2-1, Bologna-Verona 1-2, Fiorentina-Parma 0-0, 18.00 Genoa-Roma, 20.45 Milan-Inter, lunedì 9 marzo 20.45 Lazio-Sassuolo. Classifica: Inter 67, Milan 57, Napoli 56, Roma, Como 51, JUventus 50, Atalanta 46, Bologna 39, Sassuolo 38, Udinese 36, Lazio, Parma 34, Cagliari, Torino 30, Genoa, Lecce 27, Fiorentina 25, Cremonese 24, Verona 18, Pisa 15. 29^ GIORNATA venerdì 13 marzo 20.45 Torino – Parma, sabato 14 marzo 15.