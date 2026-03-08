Calcio risultati di A | Lecce scatto salvezza

Nella 28ª giornata di calcio di Serie A, il Lecce ha vinto contro la Cremonese con un punteggio di 2-1, conquistando punti importanti per la salvezza. La partita tra Napoli e Torino si è conclusa 2-1, mentre Cagliari e Como hanno terminato 1-2. L’Atalanta e l’Udinese hanno pareggiato 2-2, e la Juventus ha battuto il Pisa 4-0. La classifica si aggiorna con questi risultati.

Roma, 8 mar. (askanews) – Questi i risultati e la classifica della 28esima giornata dopo Lecce-Cremonese 2-1 28^ GIORNATA Napoli-Torino 2-1, Cagliari-Como 1-2, Atalanta-Udinese 2-2, Juventus-Pisa 4-0, Lecce-Cremonese 2-1, 15.00 Bologna-Verona, 15.00 Fiorentina-Parma, 18.00 Genoa-Roma, 20.45 Milan-Inter, lunedì 9 marzo 20.45 Lazio-Sassuolo. Classifica: Inter 67, Milan 57, Napoli 56, Roma, Como 51, JUventus 50, Atalanta 46, Bologna 39, Sassuolo 38, Udinese 36, Lazio 34, Parma 33, Cagliari, Torino 30, Genoa, Lecce 27, Cremonese, Fiorentina 24, Pisa e Verona 15. 29^ GIORNATA venerdì 13 marzo 20.45 Torino – Parma, sabato 14 marzo 15.00 Inter – Atalanta, 18.