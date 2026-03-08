Calcio risultati di A | La Juve a -1 dalla Champions

Nella 28esima giornata di Serie A, la Juventus ha battuto il Pisa 4-0 e si trova a un punto dalla zona Champions League. La Roma ha perso in casa contro il Napoli 1-2, mentre il Cagliari ha perso 1-2 contro il Como. L’Atalanta e l’Udinese hanno pareggiato 2-2. La giornata si è conclusa domenica 8 marzo con altre partite.

Roma, 8 mar. (askanews) – Questi i risultati e la classifica della 28esima giornata dopo Juventus-Pisa 4-0 28^ GIORNATA Napoli-Torino 2-1, Cagliari-Como 1-2, Atalanta-Udinese 2-2, Juventus-Pisa 4-0, domenica 8 marzo 12.30 Lecce-Cremonese, 15.00 Bologna-Verona, 15.00 Fiorentina-Parma, 18.00 Genoa-Roma, 20.45 Milan-Inter, lunedì 9 marzo 20.45 Lazio-Sassuolo. 29^ GIORNATA venerdì 13 marzo 20.45 Torino – Parma, sabato 14 marzo 15.00 Inter – Atalanta, 18.00 Napoli – Lecce, 20. La 28esima giornata di Serie A è proseguita oggi, sabato 7 marzo, con tre partite. Nel match delle 15 il Como ha battuto 2-1 in trasferta il Cagliari. In quello delle 18, pareggio per 2-2 tra Atalant ... I risultati del 7 marzo 2026: turno casalingo per Juventus e AtalantaI bianconeri ospitano il Pisa, i nerazzurri l'Udinese, in Serie A c'è anche Cagliari-Como. Si gioca anche in FA Cup e principali campionati europei, successo per Newcastle Jets in A-League ...