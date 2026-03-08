Calcio il Forlì smuove la classifica contro il Livorno | al Morgagni finisce in parità

Nel match della trentunesima giornata di Serie C Girone B, il Forlì e il Livorno si sono affrontati allo stadio

Forlì e Livorno non vanno oltre al pareggio: vantaggio biancorosso all'11° su punizione con Menarini a cui risponde Peralta al 42° Nella trentunesima giornata del campionato di Serie C Girone B Forlì e Livorno non vanno oltre l'1 a 1; vantaggio biancorosso all'11° su punizione con Menarini a cui risponde Peralta al 42°. Miramari deve rinunciare sulla sinistra a Cavallini squalificato al suo posto Onofri mentre sulla fascia opposta Mandrelli è preferito a Manetti; a centrocampo il trio Menarini, Franzolini e De Risio a supporto dell'attacco formato da Farinelli, Trombetta e Coveri. Avvio sprint e Livorno pericoloso al 1° con Bonassi che da dentro l'area cerca la porta ma la mira per fortuna del Forlì è da dimenticare. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Serie C, Forlì-Livorno: Peralta risponde a Menarini, gli amaranto strappano un punto al MorgagniLa formazione di Venturato, passata inizialmente in svantaggio, muove la classifica grazie al colpo di testa del trequartista Un punto utile in...

