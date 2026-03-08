Calcio Eccellenza L’Asta fa il pieno Certaldo steso da Mussi e Bandini

Nella partita di calcio di Eccellenza, l’Asta ha ottenuto una vittoria per 3-0 contro Certaldo, grazie alle reti di Mussi e Bandini. La squadra di Asta Taverne ha schierato in campo diversi giocatori tra cui Cefariello, Migliorini e Cavallini, mentre Certaldo ha risposto con Subentri di Amadori, Galardi e altri. La gara si è conclusa con il pieno di punti per l’Asta.

ASTA 3 CERTALDO 0 ASTA TAVERNE: Cefariello, Migliorini, Cavallini, Manganelli, De Vitis, Biagi (84' Amadori), Neri (72' Galardi), Mussi, Bandini (58' Cappelli), Taflaj (69' Violante), Baroni (58' Cianciolo). Panchina: Lombardini, Dragoni, Poienari, Pajo. Allenatore Argilli. CERTALDO: Porcelli, Piochi, Innocenti, Alfani, Nannetti, Tanganelli, Pennini (65' Sammartino), Aguedo (55' Cardinali), Pareggi, Cianciolo (55' G. Cicali; 80' Biaciottini), Lazar (72' Tinacci). Panchina: Gasparri, T. Cicali, Di Leo. Allenatore Gangoni. Arbitro Ponzalli di Prato (Nesi e Lisi). Reti: 25' Mussi, 41' e 55' Bandini 41'. SIENA – Dopo dodici turni a secco di vittorie l'Asta Taverne torna a esultare.