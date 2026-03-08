Calcio Bologna-Verona 1-2 | colpo salvezza scaligero

Il Verona ha vinto 2-1 contro il Bologna nel match di calcio disputato al Dall’Ara. La partita si è conclusa con il Verona che ha ottenuto una vittoria importante in chiave salvezza, interrompendo il periodo senza successi nel 2026. Questa vittoria rappresenta un risultato significativo per la squadra scaligera, che ha portato a casa i tre punti sul campo avversario.

Roma, 8 mar. (askanews) – Colpo pesantissimo in chiave salvezza per il Verona che espugna il Dall'Ara battendo il Bologna 2-1 e interrompendo il digiuno di vittorie nel 2026. Successo meritato per la squadra di Sammarco, capace di rimontare lo svantaggio iniziale e di approfittare della giornata storta dei rossoblù, apparsi a lungo sotto ritmo e poi confusionari nella fase offensiva. Dopo un primo tempo povero di occasioni e chiuso sullo 0-0, la partita si accende nella ripresa. Al 4? il Bologna passa in vantaggio con Rowe, al primo gol in Serie A, che finalizza un'azione nata da Rowe e rifinita da Zortea con una conclusione precisa che batte Montipò.