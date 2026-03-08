Calabria tre stranieri arrestati e poi assolti dalle toghe | di cosa erano accusati altro affronto al governo?

Dopo due anni e mezzo in carcere, tre cittadini stranieri sono stati assolti in primo grado dal Tribunale di Locri. Inizialmente erano stati accusati di reati non specificati, ma le toghe hanno deciso di assolverli. La vicenda ha attirato l’attenzione su un procedimento giudiziario che si è concluso con un risultato diverso rispetto alle accuse iniziali.

Altro affronto delle toghe al governo? Dopo circa due anni e mezzo trascorsi in carcere, sono stati assolti in primo grado dal Tribunale di Locri tre cittadini stranieri. Un 36enne iraniano, un 28enne iracheno e un 40enne turco erano accusati, relativamente a uno sbarco di migranti nella Locride, di essere scafisti. I tre uomini erano stati arrestati al porto di Roccella Ionica e in seguito trasferiti in carcere dopo uno sbarco di 85 migranti, di varie nazionalità, avvenuto l'1 settembre del 2023 nello scalo marittimo roccellese, a seguito di un'operazione di soccorso e salvataggio nello Jonio da parte della Guardia Costiera. Prima che i. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Calabria, tre stranieri arrestati e poi assolti dalle toghe: di cosa erano accusati, altro affronto al governo? Leggi anche: Detenuto morto a 21 anni, assolti dottoressa di Belcolle e poliziotto: erano accusati di omicidio colposo Rapina in tabaccheria a Rossano: assolti in Appello tre giovani accusati di ricettazione | DETTAGLITre giovani di Rossano sono stati assolti dalla Corte di Appello di Catanzaro, in un'udienza che ha ribaltato una condanna emessa in precedenza dal... Reggio Calabria, auto rubate e smontate ad Arghillà: intervista al Capitano Severi