Calabria | il cemento incompiuto racconta una generazione che ha

Un progetto fotografico di quasi trent’anni mette in luce la Calabria come un territorio sospeso tra tradizione e abbandono, dove il cemento incompiuto diventa simbolo di una generazione che ha cercato di costruire il proprio futuro. Angelo Maggio documenta da decenni questa realtà attraverso scatti che contrappongono riti sacri a edifici mai terminati, rivelando una società ferita dallo spopolamento e dalle aspettative disattese. L’iniziativa prende forma nel 2004, durante un rito pasquale a San Luca, quando lo scatto di una statua portata dai fedeli con uno sfondo di grigio cemento ha segnato l’inizio di una narrazione visiva che dura ancora oggi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

