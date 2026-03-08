A San Faustino un ragazzino di 15 anni è rimasto coinvolto in un incidente mentre era in sella a una moto da cross. La moto è finita in un canale d’acqua, creando momenti di apprensione tra i presenti. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno trasportato il ragazzo in elicottero all’ospedale. La dinamica dell’incidente è ancora oggetto di accertamenti.

È finito con la moto da cross in un canale d’acqua: momenti di grande paura e apprensione per un 15enne portato poi in elicottero in ospedale. Soccorsi mobilitati ieri pomeriggio, verso le ore 17 a San Faustino di Rubiera per un grave incidente in cui è rimasto coinvolto un minore, residente nel comune di Rubiera. Il giovane era in sella alla moto da cross nei campi. Era in compagnia di un amico, sempre su una moto da cross. Il 15enne, per cause d’accertare, ha perso il controllo del mezzo ed è successivamente finito con la moto nel canale d’acqua Tassarola. È stata dunque attivata la centrale del 118 che ha coordinato l’emergenza. Sul posto sono intervenuti i volontari dell’ambulanza assieme al personale dell’automedica e ai vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cade in un canale con la moto. Paura a San Faustino per un 15enne

