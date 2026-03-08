Cade da cavallo nei boschi delle Groane | portato in ospedale con l' elisoccorso

Un incidente si è verificato ieri pomeriggio nel parco delle Groane a Cogliate, dove un cavaliere è caduto da cavallo tra i boschi. L'uomo è stato soccorso con un elicottero e trasportato in ospedale. L’incidente è avvenuto intorno alle 17 e le circostanze precise sono ancora da chiarire. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine.

Cade da cavallo tra i boschi del parco delle Groane e viene portato in ospedale con l'elisoccorso: è successo verso le 17 di ieri, sabato 7 marzo, a Cogliate. A soccorrere l'uomo dopo una brutta caduta da cavallo è stata una squadra dei vigili del fuoco di Monza. Per via dell'area boschiva impervia e non raggiungibile dai mezzi di soccorso, l'uomo è stato trasportato a piedi dai soccorritori per circa un km, fino a raggiungere un prato nelle vicinanze dove nel frattempo era atterrato l'elisoccorso di Areu, l'Agenzia regionale emergenza urgenza. Sul posto, i sanitari del 118 erano arrivati anche con un'ambulanza e un'automedica di supporto.