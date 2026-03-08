Busto Arsizio | giochi e legami sociali a Villa Comerio

A Busto Arsizio, a Villa Comerio, si svolge un pomeriggio dedicato ai giochi e ai legami sociali, attirando persone di tutte le età. L’evento mette al centro il gioco come occasione di incontro e condivisione, coinvolgendo cittadini e famiglie in attività ludiche che rafforzano i rapporti tra diverse generazioni. La giornata si svolge nel rispetto delle norme di sicurezza e senza particolari incidenti.

Il cuore pulsante di Busto Arsizio si risveglia per un pomeriggio dedicato alla socialità ludica, dove il gioco diventa collante tra generazioni diverse. Sabato 14 marzo, alle ore 14:30, la Comunità Alloggio Villa Comerio apre le sue porte a cittadini e famiglie per un incontro gratuito gestito dalla Cooperativa Sociale Codess. L’iniziativa, intitolata Ludo pomeriggio in villa, promette di trasformare gli spazi della struttura in via Palestro 16 in un vero e proprio laboratorio di relazioni umane, guidato dall’energia gioiosa della Ludoteca AltoMilanese. Non si tratta solo di intrattenimento, ma di una strategia precisa per riattivare il tessuto sociale del territorio bustocco attraverso attività collaborative. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Busto Arsizio: giochi e legami sociali a Villa Comerio Busto Arsizio – All’istituto Tommaseo di Busto Arsizio una settimana dedicata alla sostenibilitàL’Istituto Comprensivo “Nicolò Tommaseo” di Busto Arsizio si prepara a una settimana intensiva dedicata alla sostenibilità, dal 16 al 20 febbraio... Busto Arsizio – Magistratura e Costituzione, un dibattito a Busto Arsizio firmato Upel –Lunedì 23 febbraio 2026, la Sala Tramogge di Busto Arsizio ospiterà un confronto tra esperti e magistrati sul referendum costituzionale del marzo... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Busto Arsizio. Temi più discussi: Volley, Conegliano in semifinale dei playoff scudetto: battuta Busto Arsizio in gara 2; LIVE Busto Arsizio-Conegliano 0-3, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: venete in semifinale senza patemi; Busto Arsizio, 17enne sequestrato e rapinato: nelle mani dei rapitori per oltre un'ora poi la fuga. Tre arresti; Che fare con i bambini nel weekend del 6, 7 e 8 marzo a Varese e nel Varesotto. Giochi, risate e comunità a Busto Arsizio: appuntamento a Villa ComerioSabato 14 marzo la Comunità Alloggio di via Palestro ospita il secondo incontro del ciclo dedicato ai giochi da tavolo aperto a cittadini, famiglie e appassionati ... varesenews.it Villa Comerio si mette in gioco: pomeriggi di giochi aperti alla comunità a Busto ArsizioSabato 14 marzo 2026, dalle 14.30 alle 16.00, è in programma il secondo appuntamento dell’iniziativa Villa Comerio si mette in gioco, attività ludica aperta alla cittadinanza ... legnanonews.com Oltre 500 runner alla 2 CITIES 4 RUN tra Busto Arsizio e Legnano, superate le attese. - facebook.com facebook CONEGLIANO VOLA IN SEMIFINALE Le pantere superano in 3 set le padrone di casa di Busto Arsizio (16-25, 17-25, 15-25) #Volleyball #Pallavolo #Playoff #BustoArsizio #Conegliano x.com