Buon 8 marzo Meloni | Ogni giorno responsabilità verso le donne

In occasione dell’8 marzo, il premier ha sottolineato che questa giornata ricorda a tutti la responsabilità verso le donne, affermando che tale impegno non si limita a un solo giorno, ma deve essere quotidiano. Durante un intervento pubblico, ha ricordato che il ruolo delle donne è importante e che bisogna agire ogni giorno in loro favore. La giornata viene così usata per ribadire questa responsabilità costante.

In occasione della Festa della Donna, il premier Giorgia Meloni ha ricordato che l’8 marzo richiama tutti a una responsabilità che “non vale un solo giorno, ma ogni giorno”. Nel suo messaggio, la presidente del Consiglio sottolinea l’importanza di costruire un’Italia in cui nessuna donna debba scegliere tra libertà, lavoro, famiglia e realizzazione personale. “Il talento, la determinazione e il contributo delle donne – ha detto Meloni – sono una forza decisiva per la crescita della Nazione. In questi anni abbiamo lavorato anche in questa direzione. Alcuni risultati cominciano a vedersi, tra cui il livello più alto di sempre di occupazione femminile raggiunto in Italia, un traguardo di cui sono particolarmente fiera”. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Buon 8 marzo, Meloni: “Ogni giorno responsabilità verso le donne” Buon 8 marzo: “Gratitudine per ciò che costruite ogni giorno”, il Rettore Marianelli celebra le donne dell’Università di PerugiaIn occasione della Giornata Internazionale della Donna, il Magnifico Rettore dell’ Università degli Studi di Perugia, Massimiliano Marianelli, ha... Leggi anche: Poste, in provincia di Messina "l'8 marzo è ogni giorno": otre 600 le donne tra uffici postali e logistica Türkler NEDEN TAYLAND’a Akn Ediyor - te Phuket Adas !!! Contenuti utili per approfondire Buon 8 marzo Meloni Ogni giorno.... Discussioni sull' argomento L’8 marzo di Meloni, alla larga dai diritti delle donne; Il Presidente Meloni interviene all'incontro Voto alle Donne. La democrazia italiana compie ottant’anni; Governo Meloni, proposta per elminare le consigliere di parità: Schiaffo alle donne; Meloni e Crosetto da Mattarella al Colle: i paletti sugli aiuti militari. E oggi il voto alla Camera. Giappone, Meloni: congratulazioni e buon lavoro alla mia amica SanaeRoma, 8 feb. (askanews) - Congratulazioni di cuore al Primo Ministro Sanae Takaichi per l'importante successo conseguito alle elezioni per il rinnovo della Camera dei Rappresentanti del Giappone. Lo ... notizie.tiscali.it Buon 8 marzo a tutte le donne della pagina Siamo una forza - facebook.com facebook Buon compleanno @Venditti #buoncompleanno #rtl1025 #AntonelloVenditti x.com