Brucia il parcheggio del condominio | auto devastate decine di persone in strada

Nel cuore della notte, nel complesso di Borgo Marengo a Chiari, circa cinquanta persone si sono ritrovate in strada a causa di un incendio nel parcheggio interrato del condominio. Le fiamme hanno distrutto diverse auto e causato danni significativi alla struttura. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere l’incendio e mettere in sicurezza l’area.

Circa cinquanta residenti hanno dovuto lasciare le proprie case nella notte. Le fiamme partite da una Smart si sono propagate alle altre auto Circa cinquanta persone in strada nel cuore della notte, dopo un incendio divampato nel parcheggio interrato del condominio nel complesso di Borgo Marengo, a Chiari. L’episodio è avvenuto tra venerdì e sabato, provocando momenti di forte paura tra gli abitanti, costretti a lasciare le proprie abitazioni in fretta e furia. Secondo le prime ricostruzioni dei Vigili del fuoco, le fiamme sarebbero partite da una Smart in autocombustione, probabilmente a causa di un guasto all’impianto elettrico. Il rogo si è rapidamente esteso alle altre vetture parcheggiate nel garage, aumentando il rischio per l’intero edificio. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Ronco Scrivia, brucia auto ibrida nel garage di un condominio, un anziano morto e tre persone intossicateA Ronco Scrivia un uomo è morto nell’incendio di un’auto avvenuto all’interno di un box condominiale e tre persone sono rimaste intossicate.

