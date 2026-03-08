Brambilla dopo il ko con la Vis Pesaro | Oggi una delle prestazioni più belle Licina? Ha grandi qualità sia tecniche che morali

Dopo la sconfitta contro la Vis Pesaro, l’allenatore della Juventus Next Gen ha commentato la prestazione della squadra, definendola tra le più belle della stagione. Ha elogiato in particolare il giocatore Licina, sottolineando le sue qualità tecniche e morali. La partita si è svolta in casa e ha lasciato spazio a commenti sulla prestazione complessiva nonostante il risultato negativo.

di Marco Baridon Brambilla dopo il ko con la Vis Pesaro: le dichiarazioni dell'allenatore della Juventus Next Gen dopo la sconfitta rimediata oggi in casa. (inviato al Moccagatta di Alessandria) – Massimo Brambilla ha parlato così dopo la sconfitta che la Juventus Next Gen ha rimediato oggi in casa contro la Vis Pesaro. Le sue dichiarazioni QUI: SCONFITTA – « Se c'è una cosa che dobbiamo un po' rimproverarci sono i primi dieci minuti in cui non eravamo subito belli pimpanti e sul pezzo. Purtroppo siamo partiti così e abbiamo subito due gol che sono stati pesanti da andare a riprendere. Poi nonostante una partita così c'è poco da rimproverare ai ragazzi, li abbiamo messi là e non so quante volte abbiamo tirato in porta.