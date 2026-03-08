Nella sede storica del Milan di via Turati 3, Braida ha parlato di vari temi legati alla sua esperienza nel club. Ha ricordato il forte impatto di Kakà e ha espresso un rammarico riguardo a Maradona. Il video estratto da Gazzetta mostra le sue parole e le sue riflessioni sul passato del club e sui giocatori che hanno segnato la sua carriera.

A tutto Braida nella storica sede del Milan di Via Turati 3. Dall'impatto di Kakà al rimpianto Maradona: l'estratto video da Gazzetta.it "Non facevo altro che pensare al Milan, giorno e notte. Quando andavo a letto la sera vedevo un campo da calcio sognando quello che sarebbe successo durante le partite. Kakà? Ci siamo sentiti con Ancelotti dopo la sua prima partita. Mi disse: 'Domenica lascio fuori Rui Costa e faccio giocare Kakà'. Questo è stato il suo impatto con noi. Un rimpianto? Maradona. Eravamo sempre in pista". Questo l'estratto dell'intervista ad Ariedo Braida de 'La Gazzetta dello Sport'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Braida: "Non facevo altro che pensare al Milan. Kakà che impatto. Maradona un rimpianto"

