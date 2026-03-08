Braida | Non facevo altro che pensare al Milan Kakà che impatto Maradona un rimpianto
Nella sede storica del Milan di via Turati 3, Braida ha parlato di vari temi legati alla sua esperienza nel club. Ha ricordato il forte impatto di Kakà e ha espresso un rammarico riguardo a Maradona. Il video estratto da Gazzetta mostra le sue parole e le sue riflessioni sul passato del club e sui giocatori che hanno segnato la sua carriera.
A tutto Braida nella storica sede del Milan di Via Turati 3. Dall'impatto di Kakà al rimpianto Maradona: l'estratto video da Gazzetta.it "Non facevo altro che pensare al Milan, giorno e notte. Quando andavo a letto la sera vedevo un campo da calcio sognando quello che sarebbe successo durante le partite. Kakà? Ci siamo sentiti con Ancelotti dopo la sua prima partita. Mi disse: 'Domenica lascio fuori Rui Costa e faccio giocare Kakà'. Questo è stato il suo impatto con noi. Un rimpianto? Maradona. Eravamo sempre in pista". Questo l'estratto dell'intervista ad Ariedo Braida de 'La Gazzetta dello Sport'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
