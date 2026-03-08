Botte alla vigilia della festa Donne la violenza continua | Dalla trincea dei codici rosa il mio appello a denunciare

Nella notte prima della festa, si sono verificati episodi di violenza tra donne, con aggressioni che hanno lasciato segni evidenti. Le vittime raccontano di urla e parole dure che si sono trasformate in colpi, mentre il silenzio della notte è stato rotto da suoni e testimonianze di aggressioni. La situazione si ripete, e le donne insistono sull’importanza di denunciare ogni forma di violenza.

Urla, le parole che diventano lame affilate e fanno male. Nel silenzio della notte, rimbalzano sulle finestre chiuse. Lei e lui, fidanzati: cominciano a litigare per strada, poi lei si allontana ma lui non molla e la insegue. La discussione si accende, diventa violenta. Sono alcuni passanti a capire che la situazione presto avrebbe potuto degenerare. Chiamano la polizia, scattano gli accertamenti. Per la ragazza viene attivato il codice rosa, lui viene denunciato. Un caso, una storia: un’altra ragazza arriva al pronto soccorso. Come le 354 persone che hanno chiesto aiuto alla task force sanitaria anti-violenza nei primi sei mesi del 2025. L’anno prima i casi sono stati 676 (in tutta la Asl sud est) e il saldo, secondo le previsioni, non sarà col segno meno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Violenza sulle donne, l'appello del maggiore dei carabinieri Putortì: "Denunciate per ritrovare la normalità"Il Soroptmist international club ha potenziato con un computer l’aula protetta che grazie ad un accordo con l’Arma aveva finanziato nel 2017 Sempre...

Il nuovo questore Salvatore La Rosa si presenta alla città: "Denunciare è dovere civile, i cittadini saranno le nostre sentinelle"“Per me è un grande privilegio essere Questore di Messina, dove sono nato e cresciuto.

