Borthwick sotto accusa dopo la sconfitta storica con l’Italia Guardian

Steve Borthwick sotto crescente pressione dopo la prima sconfitta dell' Inghilterra contro l'Italia. L'Italia ha ottenuto una storica vittoria nel Sei Nazioni maschile di rugby, battendo per la prima volta l'Inghilterra dopo 32 sconfitte consecutive, con il punteggio di 23-18. Decisivo Tommaso Menoncello, autore di entrambe le mete italiane, compresa quella del sorpasso a sette minuti dalla fine. È la seconda vittoria dell'Italia nel torneo dopo quella contro la Scozia, mentre il campionato vede Francia e Scozia prime con 16 punti, seguite dall'Irlanda a 14 e l'Italia a 9. Ora l'Inghilterra del rugby è in crisi. Il Guardian racconta: "Il ruolo di Steve Borthwick è sempre più sotto scrutinio dopo essere diventato il primo allenatore dell'Inghilterra a perdere contro l'Italia.