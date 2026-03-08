Boretto beffato allo scadere

Ieri si sono disputati gli anticipi del campionato dilettantistico regionale, con il Boretto che nel girone A ha subito una sconfitta all’ultimo minuto contro il Terme Monticelli. La partita si è conclusa con un punteggio di 3-2 in favore degli ospiti, permettendo ai monticellesi di guadagnare punti salvezza e lasciando i reggiani con 32 punti in classifica.

Sei gli anticipi svolti ieri per quanto riguarda le reggiane dei dilettanti. In Promozione, nel girone A, sconfitta all'ultimo respiro per il Boretto (32 punti): vittoria per 3-2 del Terme Monticelli (31) che sbanca, così, il campo dei reggiani prendendosi punti salvezza. Boretto a +4 sui playout. Non basta la doppia di Nunziata (9' e 46'), a fronte dei gol di Viani (rigore al 14'), Mantelli (32') e Tommasini (ancora rigore, proprio all'89'). Nel girone B di Prima categoria torna al successo dopo sette partite a secco di vittorie l'Atletico Bibbiano Canossa (40), ora terzo. Un 2-1 sul Basilicastello (16) grazie al rigore di Grassi al 90'. Prima aveva segnato Lumetti (24'), e per gli ospiti aveva pareggiato al 65' Scalea.