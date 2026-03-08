Boom di iscrizioni per i licei pontini il più scelto è il Manzoni Cresce anche il tecnico Galilei

Aumentano le iscrizioni ai licei nella provincia pontina, con il liceo Manzoni che si conferma il più popolare tra gli studenti. Anche il tecnico Galileo registra un incremento di iscrizioni rispetto agli anni scorsi. Le scuole superiori continuano a rappresentare la scelta principale delle famiglie della zona per l’educazione dei loro figli. Le iscrizioni si sono fatte sentire nei primi mesi dell’anno scolastico.

Ci sono sempre i licei in vetta alle classifiche delle scelte delle famiglie pontine in merito all'istruzione superiore dei propri figli. I numeri, ancora non definitivi, danno un quadro chiaro: praticamente uno studente sui tre ha scelto il liceo. Il liceo che ha fatto registrare più iscrizioni è ancora una volta il Manzoni. I nuovi iscritti sono 325: "Il più gettonato è sicuramente il liceo delle scienze umane - spiega la dirigente Paola Di Veroli - ma anche l'economico sociale. Lieve flessione invece per il linguistico, mentre il liceo musicale è a numero chiuso quindi gli iscritti sono sempre gli stessi. Questi indirizzi piacciono e lo conferma anche il trend nazionale e anzi, a Latina sta prendendo sempre più piede il liceo economico sociale che nel prossimo anno scolastico avrà una classe in più". 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Iscrizioni alle scuole superiori 2026 nelle Marche: licei al top, tecnici in ripresa. “Cresce il 4+2”Ancona, 24 febbraio 2026 – I licei continuano a dominare, con la prevalenza dello scientifico, considerato dalle famiglie «una sorta di passepartout...

Iscrizioni 2026/2027: si consolida il successo della filiera 4+2, raddoppiano gli iscritti, boom nel Mezzogiorno. Licei al 55,88%, leggero incremento per i ProfessionaliLe procedure di iscrizione per l’anno scolastico 20262027 si sono concluse, delineando un quadro che conferma le preferenze tradizionali delle...

Approfondimenti e contenuti su Boom di iscrizioni per i licei pontini....

Temi più discussi: Diplomati 2024 un anno dopo: boom di iscrizioni all'università per i liceali, tecnici e professionali guidano l'occupazione; Scuola, boom di iscrizioni al Flora: ma i posti sono finiti e gli alunni vengono 'respinti'; Boom di iscrizioni al liceo classico e musicale; Iscrizioni 2026/2027: si consolida il successo della filiera 4+2, raddoppiano gli iscritti, boom nel Mezzogiorno. Licei al 55,88%, leggero incremento per i Professionali.

Boom di iscrizioni all’Università della Tuscia con le lauree magistrali a fare da trainoL’Università degli Studi della Tuscia continua a crescere e consolida la propria attrattività. Gli ultimi dati fanno registrare un incremento annuo degli iscritti del 4,94% arrivando a quota 9.254 con ... orvietolife.it

Effetto Giochi invernali: boom di iscrizioni per il pattinaggio artisticoLe ricadute di Milano-Cortina: l'IceLab di Bergamo, centro di riferimento per le discipline su ghiaccio, ha ormai un migliaio di giovani iscritti. Qui a settembre il Lombardia Trophy, ci sarà anche il ... rainews.it

È boom di nuovi iscritti a Bacoli! Ve lo ricordate Il nostro Liceo Seneca stava per scomparire. C’erano pochi iscritti. E sempre meno ragazzi sceglievano la nostra scuola superiore. Pensate: eravamo arrivati a contare poco più di 500 studenti. Anche i giovani b - facebook.com facebook

Venezia, il Tar inaugura l'anno con un boom di contenziosi «seriali»: «Mille istanze per iò bonus docenti, 314 le richieste del riconoscimento di asilo per i migranti» x.com