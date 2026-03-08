Il bonus animali domestici 2026 è un contributo economico destinato ai proprietari di animali da compagnia per coprire le spese veterinarie. Sono stati stabiliti requisiti specifici e un importo che varia in base a determinate condizioni. La domanda può essere presentata seguendo le procedure previste, con le modalità illustrate nelle istruzioni ufficiali.

Il bonus animali domestici 2026 è un contributo economico pensato per aiutare i proprietari di animali da compagnia a sostenere le spese veterinarie. La misura, introdotta con la Legge di Bilancio, resterà attiva fino al 31 dicembre 2026 ed è destinata soprattutto alle persone anziane con redditi più bassi. Il contributo serve a coprire una parte dei costi legati alla salute degli animali domestici come cani, gatti e altri animali da compagnia registrati. L’importo del bonus animali domestici può arrivare fino a circa 300 euro all’anno per il rimborso delle spese veterinarie. Il contributo è destinato esclusivamente agli animali da compagnia detenuti a scopo privato. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Bonus animali domestici 2026: requisiti, importo e come fare domanda

Bonus animali domestici 2026: i requisiti per richiederlo, quanto vale e come fare domanda all’InpsIl bonus animali domestici è un sostegno economico di 200300 euro pensato per chi ha più di 65 anni e considera il proprio animale parte della...

