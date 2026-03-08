Bologna-Verona 1-2 i rossoblu di Italiano in crisi

Il Verona ha battuto il Bologna 2-1 al ‘Dall’Ara’ nella 28esima giornata di campionato. I rossoblù di Italiano hanno subito la sconfitta, mentre i veneti hanno portato a casa i tre punti con due reti. La partita si è giocata in una giornata di campionato con entrambe le squadre in cerca di risultati importanti.

Il Verona sorprende il Bologna vincendo 2-1 al 'Dall'Ara' il match valido per la 28esima giornata di Serie A, successo che permette all'Hellas – che ritrova i tre punti dopo tre mesi – di muovere la classifica dopo tre sconfitte consecutive e di riaccendere una piccola speranza in chiave salvezza, distante 7 punti. La gara si accende nella ripresa: Rowe sblocca il risultato al 4? su cross basso di Zortea, immediato pareggio degli ospiti con una conclusione dal limite dell'area di Frese. Pochi minuti dopo la squadra di Sammarco ribalta la partita con la zampata di Bowie su invito di Orban, lanciato verso la porta complice un errato intervento di Vitik.