L'allenatore dell'Italia ha dichiarato che il focus è sulla partita contro il Verona, considerata la priorità per recuperare punti. Ha specificato che, una volta affrontato il match, si concentrerà sulla sfida contro la Roma in Europa. A Casteldebole, l'obiettivo è affrontare il Verona senza distrazioni, mantenendo la concentrazione sulla partita imminente.

Leviamoci in fretta il pensiero del Verona e poi testa all’Europa, ovvero alla Roma. A Casteldebole sarebbe la più facile delle tentazioni: ma Italiano non ci casca. "Non c’è stato nessun doppio binario nel lavoro della settimana – taglia corto il tecnico – semplicemente perché abbiamo pensato solo a preparare bene la partita col Verona. Alla Roma penseremo da lunedì". Sotto le Due Torri lo sano anche i muri che l’ago della bilancia della stagione rossoblù sarà la doppia sfida negli ottavi di Europa League con la Roma: andata giovedì al Dall’Ara, ritorno il 19 marzo all’Olimpico. In teoria quella col fanalino di coda Verona assomiglia tanto all’occasione perfetta per fare qualche calcolo di formazione e un briciolo di assennato turnover. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Bologna, niente calcoli. Italiano prova la scalata: "Il Verona per recuperare. Alla Roma penseremo poi»

Verso Bologna-Verona, Italiano: “Prima l’Hellas, poi penseremo alla Roma”Il tecnico rossoblù: “Vietato distrarsi, perché affronteremo una squadra ancora viva e a caccia del proprio obiettivo”.

Conferenza stampa Italiano alla vigilia di Bologna Verona: «Testa solo al campionato, alla Roma penseremo da lunedì. Ecco chi non recupera»Bernardo Silva via dal Manchester City! Decisione presa, cosa succederà a fine stagione e dove potrebbe trasferirsi il portoghese.

Verona-Bologna 2-3 Italiano in conferenza stampa post partita

Una selezione di notizie su Alla Roma.

Temi più discussi: Bologna, Italiano col Verona chiede punti e concentrazione: All’Europa League penseremo poi; Gasp: L'obiettivo è restare nella corsa Champions. Chi ha pagato la cena con Totti? Nessuno dei due...; Bologna, niente calcoli. Italiano prova la scalata: Il Verona per recuperare. Alla Roma penseremo poi.

Bologna, niente calcoli. Italiano prova la scalata: Il Verona per recuperare. Alla Roma penseremo poi»Leviamoci in fretta il pensiero del Verona e poi testa all’Europa, ovvero alla Roma. A Casteldebole sarebbe la più facile delle tentazioni: ma Italiano non ci casca. Non c’è stato nessun doppio binar ... sport.quotidiano.net

Bologna, no calculations. Italiano tries to climb: Verona to catch up. We'll think about Roma later.Leviamoci in fretta il pensiero del Verona e poi testa all’Europa, ovvero alla Roma. A Casteldebole sarebbe la più facile delle tentazioni: ma Italiano non ci casca. Non c’è stato nessun doppio ... sport.quotidiano.net

Segni due volte in una settimana, prima alla Roma e poi al Como. E in generale ti stai rivelando un acquisto invernale azzeccato. Puoi essere criticato Sì, se il tuo allenatore si chiama Luciano Spalletti Il tecnico della Juventus pretende ancora di più da Jer - facebook.com facebook

Verso Bologna-Verona, Italiano: “Prima l’Hellas, poi penseremo alla Roma” x.com