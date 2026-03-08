Bollate va in pensione Elena Meroni la colonna del Sociale

A Bollate, Elena Meroni si prepara a lasciare il suo ruolo nel settore sociale dopo anni di servizio. La sua presenza è stata un punto di riferimento per molti cittadini e colleghi, e la sua attività ha coinvolto diversi progetti e iniziative nel campo dell’assistenza e del supporto alla comunità. La sua carriera si conclude con la pensione, segnando una svolta importante per il settore locale.

All’Ospedale San Gerardo è stato eseguito per la prima volta un intervento di simpaticectomia estesa. Prevenzione, diagnosi precoce e cure più coordinate per chi soffre di diabete e obesità. Il. Possedere un’auto porta comodità e libertà, ma comporta anche la responsabilità di una manutenzione regolare.. Saranno attivati il 2 marzo i nuovi servizi di cooperazione con l’Anagrafe Nazionale degli Assistiti. Lo avrebbe sedotto dopo averlo conosciuto a un corso di ballo, per poi ricattarlo con. Allarme bomba questa mattina al Palazzo di Giustizia di Milano. Dopo alcune telefonate che segnalavano. Allarme bomba questa mattina al Tribunale di Milano. 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net © Ilnotiziario.net - Bollate, va in pensione Elena Meroni, la colonna del Sociale Articoli correlati “Colonna del reparto di Terapia intensiva”, l’abbraccio dei colleghi all’infermiera Roberta, arrivata alla pensioneLucca, 30 gennaio 2026 – E’ andata in pensione l’infermiera Roberta Bianchi, che nei suoi quasi 40 anni di lavoro nel sistema sanitario ha sempre... Altri aggiornamenti su Elena Meroni Argomenti discussi: Bollate, va in pensione Elena Meroni, la colonna del Sociale; Bollate va in pensione Elena Meroni la colonna del Sociale. Bollate, va in pensione Elena Meroni, la colonna del SocialeBollate, va in pensione Elena Meroni, la colonna del Sociale. Elena Meroni a Bollate è un personaggio molto conosciuto. Per tanti anni è stata una colonna ... ilnotiziario.net