Boga a Sky | La Juve mi ha dato fiducia dopo un periodo difficile Questa maglia è un orgoglio ogni minuto che gioco devo dare il 100%

L’esterno della Juventus ha dichiarato a Sky che la società gli ha mostrato fiducia dopo un periodo complicato. Ha aggiunto che indossare la maglia bianconera rappresenta un motivo di orgoglio e che in campo deve sempre dare il massimo, minuto dopo minuto. La sua presenza in campo si è concretizzata anche con un gol contro il Pisa durante la partita di questa sera.

