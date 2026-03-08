Un gruppo di turisti italiani si trova alle Maldive, dove il loro volo è stato cancellato e l’aeroporto di Malè è affollato. La donna del gruppo afferma che avrebbero dovuto tornare in Italia, ma al momento non ci sono voli disponibili. Nonostante la situazione, sottolinea di essere in buona salute e di sentirsi fortunata. La scena è caratterizzata da un certo caos tra i viaggiatori in attesa di ulteriori informazioni.

Modena, 8 marzo 2026 – “ Saremmo già dovuti rientrare in Italia, ma tutti i voli sono bloccati. E, nonostante tutto, ci reputiamo fortunati, perché stiamo bene di salute. C’è chi ha finito l’insulina o i farmaci salvavita e ancora non sa quando potrà tornare a casa”. Monica Verri, insegnante di Modena, si trovava in vacanza alle Maldive quando sono iniziati i bombardamenti Usa sull’Iran con conseguente blocco del traffico aereo nel Golfo Persico, che ha colpito uno snodo cruciale per i collegamenti globali. E ancora si trova lì, con il suo compagno, nella guest house ‘Villa Buruni’, insieme a una ventina di turisti da tutta Italia. Turisti bloccati in Thailandia: “Prezzi di biglietti a 4mila euro, restiamo 10 giorni in più” Cancellato il volo di rientro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bloccati alle Maldive, Monica: “Il volo è stato cancellato e l’aeroporto di Malè è preso d’assalto”

