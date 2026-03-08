Blitz sul litorale | mimose di ' contrabbando' e veicoli sequestrati | FOTO

Ben 270 mimose di 'contrabbando' e 5 veicoli affidati al deposito giudiziario. E' il risultato dell'operazione della polizia locale di Castel Volturno in occasione della Festa della Donna. Gli agenti sulla Domiziana hanno sequestrato 270 piantine vendute illecitamente con annesso banchetto espositivo. Comminate sanzioni ai venditori ambulanti residenti a Castel Volturno benchè originari di Napoli, per un importo totale di 15000 euro. L'operazione di controllo del territorio è proseguita anche a Pinetamare e al Villaggio Agricolo dove al km 33 e 36 della Domiziana sono state sequestrate 5 vetture ed elevate sanzioni per guida senza patente e sprovviste di assicurazione, per un importo pari a 30.