Bimbo di due anni cade dal passeggino trasportato in ospedale con una lesione al volto

Nel primo pomeriggio di oggi, un bambino di due anni è caduto dal passeggino in piazza Ugo Bassi ad Ancona. Sul posto è intervenuto un equipaggio della Croce Gialla, che ha soccorso il bambino e lo ha portato in ospedale con una ferita al volto. L'incidente si è verificato attorno alle 14.

ANCONA - Intervento del personale sanitario nel primo pomeriggio di oggi in piazza Ugo Bassi. Attorno alle 14, un equipaggio della Croce Gialla ha prestato soccorso a un bambino di 2 anni che, cadendo dal passeggino, ha riportato una lesione al viso. Il piccolo è stato trasportato all'ospedale Salesi, ma fortunatamente le sue condizioni non desterebbero preoccupazioni.